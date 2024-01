Geldtransporter in Oberbayern überfallen

Großkarolinenfeld (dpa) - Ein Geldtransporter ist in der Nähe von Rosenheim in Oberbayern am Freitagvormittag überfallen worden. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Die beiden Täter seien derzeit auf der Flucht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Nach ihnen wird nach dem Überfall in Großkarolinenfeld auch mit einem Hubschrauber gefahndet. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Täter seien schwarz gekleidet und maskiert gewesen. Sie konnten nach ersten Informationen eine unbekannte Menge an Bargeld erbeuten. Bei ihrem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter handeln.

In dem Geldtransporter befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls laut Polizei zwei Personen. Eine habe mit einem unbekannten Gegenstand einen Schlag auf den Kopf bekommen und sei dabei verletzt worden, hieß es. Die Polizei prüfte zudem Angaben, wonach es Schüsse gegeben haben soll. Zahlreiche Kräfte der Polizei sind im Einsatz.