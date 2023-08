Indischer Oppositionsführer Gandhi darf zurück ins Parlament

Fukushima: Einleitung von Kühlwasser ins Meer rückt näher Gefällt mir Merken Teilen

Der Countdown beginnt: Gut zwölf Jahre nach dem Super-GAU in Fukushima will Japan in Kürze mit der Ableitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine ins Meer beginnen. Trotz Kritik.