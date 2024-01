Interpol warnt vor neuen Kriminalitätsformen online

Israels Präsident: Vertrauen in Friedensprozesse verloren Gefällt mir Merken Teilen

Der israelische Präsident Herzog spricht in Davos über die schwierige Lage in Nahost. Im Gazastreifen gehen die Kämpfe weiter, ebenso an der Grenze zum Libanon. Die USA greifen erneut Huthi-Stellungen an. Der Überblick.