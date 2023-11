Israel warnt Hisbollah scharf - Miliz «spielt mit dem Feuer»

Drei Taucher im Einsatz an der gesunkenen «Verity» Gefällt mir Merken Teilen

Am 24. Oktober waren die Frachter «Verity» und «Polesie» in der Nordsee zusammengestoßen. Die «Verity» sank. Taucher überprüfen nun, ob es Leckagen am Wrack gibt - und Tote an Bord sind.