Israel will Einsatz von Musks Starlink in Gaza verhindern

Junge Frau stirbt nach Verbrechen - 20-Jähriger festgenommen

In der Nacht zu Sonntag ist eine 21-Jährige in Bielefeld Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Was ist der Hintergrund des Verbrechens?