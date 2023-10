Italienische Ministerpräsidentin Meloni und Partner getrennt

Rom (dpa) - Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihr langjähriger Partner Andrea Giambruno haben sich getrennt. Dies gab die Vorsitzende der Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia am Freitag bekannt. Im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) schrieb die 46-Jährige: «Meine Beziehung zu Andrea Giambruno, die fast zehn Jahre dauerte, endet hier.» Zugleich bedankte sie sich für «wunderbare Jahre». Die Politikerin und der TV-Journalist (42) haben eine gemeinsame, sieben Jahre alte Tochter namens Ginevra. Verheiratet waren sie nicht.

Meloni ist die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung. Ihr Bündnis aus drei Rechtsparteien ist an diesem Sonntag genau ein Jahr im Amt. Zum Aus ihrer Beziehung schrieb sie weiter: «Unser Weg hat sich schon seit einiger Zeit getrennt, und jetzt ist es an der Zeit, das anzuerkennen.» Meloni fügte dann noch ein PS hinzu: «Allen, die gehofft haben, mich zu schwächen, indem sie in mein Haus eingedrungen sind, sei gesagt: So sehr der Tropfen hoffen mag, den Stein zu erodieren, der Stein bleibt ein Stein, und der Tropfen ist nur Wasser.»