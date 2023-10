Junge Frau stirbt nach Verbrechen - 20-Jähriger festgenommen

Bielefeld (dpa) - Eine 21 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Sonntag in Bielefeld Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Tatverdächtig soll ein 20-Jähriger sein, der zunächst flüchtig war. Polizeibeamte spürten ihn am Sonntagmorgen auf und nahmen ihn vorläufig fest. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.

In der Nacht waren demnach mehrere Notrufe eingegangen. Die Einsatzkräfte trafen auf einer Straße in einer Wohnsiedlung im Stadtteil Senne auf die schwer verletzte junge Frau, die aus Lage stammt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb.

Angaben zu den Hintergründen gab es zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei ermitteln.