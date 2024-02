Klein fordert Einschreiten der Hochschulen

Opernball: Glücklicher Lugner tanzt mit Priscilla Presley Gefällt mir Merken Teilen

Wien ist berühmt für seine Bälle. Der Berühmteste zog am Donnerstag wieder mehr als 5000 Gäste an, die für eine Loge bis zu 24.500 Euro zahlten. Die Besserverdienenden sind in der Oper unter sich.