Klimaforscher zu Mittelmeer-Unwettern: «Explosives Gebräu»

Der Klimaexperte Mojib Latif sieht in den jüngsten Unwettern wie in Libyen eine Folge der Erderwärmung. Noch nie habe es solche Regenmassen in Europa gegeben.