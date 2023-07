Kran in New York bricht nach Feuer teilweise zusammen

New York (dpa) - Ein hoher Kran hat bei Bauarbeiten in New York Feuer gefangen und ist teilweise zusammengebrochen. Das war auf einem Video zu sehen, das die New Yorker Feuerwehr veröffentlichte. Der Einsatz im Viertel Hudson Yards im Westen Manhattans laufe, hieß es dazu. Auf anderen Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie ein Stück des Kranes abbrach, zu Boden fiel und dabei in der Hochhaus-Gegend noch ein anderes Gebäude beschädigte.

Nach Angaben von New Yorks Bürgermeister Eric Adams wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, von herabfallenden Trümmern leicht verletzt. Mehrere Gebäude rund um die Unglücksstelle wurden zeitweilig evakuiert. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, sagte Adams.