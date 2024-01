Landwirte klagen über überschwemmte Felder wegen Dauerregens

KI und Klima in der Schule: Wie Unterricht auf Stand bleibt Gefällt mir Merken Teilen

Jeden Monat liefern Wetterdienste neue Daten zur Erderhitzung. In Windeseile löst eine KI-Anwendung die andere ab. Wer am Ball bleiben will, muss sich ranhalten. Wie wird das in Schulen sichergestellt?