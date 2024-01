Lang: «Durchschnittsrente kenn ich tatsächlich nicht»

Berlin (dpa) - Grünen-Chefin Ricarda Lang hat die Höhe der durchschnittlichen Rente in Deutschland nicht im Kopf. Moderator Markus Lanz hatte Lang in seiner ZDF-Talkshow am Dienstagabend gefragt: «Wissen Sie ungefähr: Wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland?» Lang antwortete: «Durchschnittsrente kenn ich tatsächlich nicht.»

Als Lanz nachhakte, ob Lang eine Idee habe, antwortete diese: «Nee, tatsächlich keine konkrete.» Auf die Frage des Moderators nach der ungefähren Höhe antwortete Lang: «Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro rum liegen.»

Lanz bezifferte die Durchschnittsrente daraufhin auf 1543 Euro, worauf Lang entgegnete: «Das ist noch mal ein Stück geringer.» Auf Lanz' Rückfrage «Nach 45 Jahren Arbeit. Ist das gerecht?», antwortete die Grünen-Chefin mit «Nein».

Rentnerinnen und Rentner mit mindestens 45 Versicherungsjahren haben in Deutschland Ende 2022 durchschnittlich 1543 Euro Rente im Monat erhalten. Männer erhielten im Schnitt 1637 Euro, Frauen 1323 Euro. Das zeigte im vergangenen Jahr eine Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Linksfraktion im Bundestag.

Durchschnittliche Bruttorente 2022

Laut dem Rentenatlas 2023 der Deutschen Rentenversicherung betrug die durchschnittliche Bruttorente 2022 im Bundesgebiet 1728 Euro bei den Männern und 1316 Euro bei den Frauen. Hierbei handelt es sich um den durchschnittlichen Bruttobetrag der Altersrenten nach mindestens 35 Versicherungsjahren.

Lang ist als Bundestagsabgeordnete Mitglied im Familienausschuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Einer ihrer politischen Schwerpunkte ist die Sozialpolitik.