Leichtere Einbürgerungen: Union kritisiert geplante Reform

Karlspreis 2024 für Rabbiner Pinchas Goldschmidt

In einer Zeit stark steigender antisemitischer Übergriffe wählt das Karlspreis-Direktorium in Aachen den Präsidenten der europäischen Rabbiner als Preisträger. Pinchas Goldschmidt steht dabei in besonderer Weise für Toleranz und Verständigung.