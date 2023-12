Letzte Soldaten aus Mali-Einsatz unterwegs nach Deutschland

Dakar/Berlin (dpa) - Nach dem Ende des UN-Einsatzes im westafrikanischen Mali sind die letzten deutschen Soldaten unterwegs nach Deutschland. In der senegalesischen Hauptstadt Dakar starteten dazu zwei Militärtransporter vom Typ A400M sowie ein Airbus A330MRTT, wie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin erklärt wurde. Die Männer und Frauen der Bundeswehr sollen gegen 15.00 Uhr auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen landen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Soldaten, die am UN-Friedenseinsatz Minusma beteiligt waren, dort in Empfang nehmen. Zur «Würdigung ihrer Leistungen» sei ein sogenannter Rückkehrerappell geplant, hatte das Luftwaffengeschwader 62 in Wunstorf mitgeteilt.

Die Bundeswehr hat ihren UN-Einsatz in Mali nach mehr als einem Jahrzehnt beendet. Die letzten 142 Soldaten waren am Dienstag ausgeflogen worden und hatten Zwischenstation in Dakar gemacht. Malis Militärregierung hatte im Juni den Abzug aller rund 12.000 UN-Friedenssoldaten gefordert und zuvor verstärkt die Zusammenarbeit mit Russland ausgebaut. Nach dem Rückzug aus Afghanistan endete damit der zweite große Einsatz der Bundeswehr außerhalb Europas.