Lindner: Mit Steuererhöhungen keine Regierungsbeteiligung

Münchner Flughafen stellt Betrieb am Dienstag zeitweilig ein

Wieder trifft es den Flughafen in München - ein prognostizierter Eisregen wird den Airport am Dienstag stundenlang lahmlegen. Auch Auto- und Bahnfahrer müssen sich in Süddeutschland in Geduld üben.