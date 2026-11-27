Kemptthal (dpa) - Bei einer Massenkarambolage in der Schweiz sind zehn Menschen zumindest leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, waren am frühen Morgen auf der A1 im Großraum Zürich insgesamt 37 Fahrzeuge kollidiert. Es seien 23 Personenwagen, sechs Lieferwagen und acht Lastwagen involviert gewesen, so die Polizei. Ein Großteil der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

Die genaue Unfallursache sei noch nicht geklärt. Jedenfalls hätten zum Unfallzeitpunkt winterliche Verhältnisse geherrscht, hieß es von der Polizei. Die Autobahn in Richtung St. Gallen sollte noch bis zum späteren Nachmittag gesperrt bleiben.