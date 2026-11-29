Berlin (dpa) - Mehr Adventsgestecke und Weihnachtsbäume haben 2025 gebrannt: In der Adventszeit und rund um die Feiertage steigt nach Angaben der Versicherer und Feuerwehren in Deutschland das Risiko von Feuer in Wohnungen erheblich. Im vergangenen Jahr habe es in dieser Zeit 7.000 Brände im Zusammenhang mit Adventskränzen, Kerzen, Weihnachtsbäumen gegeben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Diese Zahl sei im Vergleich zum Jahr davor um 1.000 gestiegen.

«Brände in der Weihnachtszeit haben im Jahr 2025 Schäden von insgesamt 35 Millionen Euro verursacht, so viel wie seit 15 Jahren nicht mehr», sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Jörg Asmussen. 2024 lag der Schaden laut der Versicherer bei insgesamt 31 Millionen Euro. Nicht einberechnet sind hierbei Brände, die nichts mit Weihnachtsdekoration zu tun hatten. Feuer wegen einer anderen Ursache wie technische Defekte von zum Beispiel Küchengeräten oder Öfen kommen noch hinzu.

Weshalb Brände entstehen können

Vor einem Jahr richteten die Feuer in den letzten Wochen des Jahres durchschnittlich einen Schaden von 5.300 Euro an - ein Rekord. Dieser Wert lag vor zwei Jahren noch bei 4.900 Euro. Besonders häufig gingen demnach Adventsgestecke oder Weihnachtsbäume in Flammen auf.

«Viele Menschen halten grundlegende Brandschutzregeln nicht ein. Kerzen an Kränzen oder Bäumen dürfen niemals unbeaufsichtigt bleiben», sagte Asmussen. Auch rund um den Jahreswechsel steige das Risiko, etwa durch fehlgeleitete Raketen oder unsachgemäß gezündete Feuerwerkskörper.

Was Feuerwehren raten

Auch die Feuerwehren warnen: «Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland in der Adventszeit zahlreiche folgenschwere Brände, die durch den sorgsameren Umgang mit Kerzen vermieden werden könnten», teilte der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Frank Hachemer, mit. «Unachtsamkeit etwa beim Umgang mit dem Adventskranz ist in dieser Zeit eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände.»

Die Feuerwehren appellierten, Kerzen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Sie sollten nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder an einem Ort mit starker Zugluft stehen. Vorsicht ist demnach auch bei Tannengrün geboten, das mit der Zeit austrockne und dann umso leichter entflammbar sei. «In Haushalten mit Kindern und freilaufenden Haustieren sind elektrische Kerzen ratsam.»