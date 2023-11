Mit Auto in Fluss gestürzt: Feuerwehr befreit Fahrerin

Hagen (dpa) - Eine Frau ist mit ihrem Auto in Hagen von der Straße abgekommen und mehrere Meter tief in einen Fluss gestürzt. Rettungskräfte hätten die Fahrerin nach dem Unfall am Samstagmorgen aus ihrem Wagen befreit, erklärte die Feuerwehr. Sie sei vor Ort versorgt worden und in ein Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei ist die Frau 79 Jahre alt.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Ein internistischer Notfall könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin. Laut Feuerwehr durchbrach die Frau mit ihrem Auto ein Geländer, bevor sie in die Tiefe stürzte und in der Volme auf dem Dach landete.