Musik und «Schwellköppe»: Tausende starten in Karnevalszeit

Mainz (dpa) - Tausende haben am Neujahrstag in Mainz den Beginn der Fastnachtszeit mit einem farbenprächtigen Umzug gefeiert. Bei angenehmem Wetter zogen dem Veranstalter zufolge etwa 1200 Gardisten und Dragoner sowie rund 450 Musikerinnen und Musiker und die «Schwellköppe», überdimensionale Pappmachéköpfe, durch die Straßen der Fastnachtshochburg am Rhein. Die närrische Zeit beginnt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt offiziell mit dem 1. Januar.

«Der Start in die Kampagne geht nicht nur mit fastnachtlicher Musik, einem herzerfrischenden Prost Neujahr und unzähligen Helaus über die Bühne», hatte der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Hannsgeorg Schönig, versprochen, «sondern wir bieten auch jedem Hungrigen und Durstigen reichlich Gelegenheit, sich zu stärken.» Am ersten Tag des Jahres 2024 begann auch der Verkauf der goldenen Sonderedition des diesjährigen Zugplakettchens.

Höhepunkt in Mainz soll am 12. Februar wieder der Rosenmontagszug sein. Das närrische Motto der Fastnachtskampagne 2024 lautet «Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein». Die Uniformen der Fastnachtsgardisten waren einst als satirische Antwort auf das Militär entstanden, das im 19. Jahrhundert in der Garnisonsstadt Mainz eine dominierende Rolle spielte.