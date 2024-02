26.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Mutter und Tochter reisen mit 104 Schmuckstücken ein

Mit großen Reisetaschen landen jeden Tag viele Menschen am Stuttgarter Flughafen. Was sich in den Taschen befindet, bleibt oft ein Geheimnis. Aber nicht, wenn es um viel Gold geht.