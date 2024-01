24.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Nach Feuer mit mehr als 70 Toten: Verdächtiger gefasst

Bei einem Brand in einem eigentlich leerstehenden Gebäude in Südafrika sterben vor rund fünf Monaten 74 Menschen. Sie hausten illegal in dem Gebäude. Nun wurde ein Verdächtiger gefasst.