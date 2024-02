Nächtlicher Unfall auf Skipiste - Zwei Münchner verletzt

Innsbruck (dpa) - Zwei Männer aus München sind in der Nacht zu Samstag auf einer Skipiste in Österreich mit einem Motorschlitten verunglückt. Die Männer im Alter von 43 und 44 Jahren seien schwer verletzt worden, berichtete die Polizei Tirol. Der Unfall ereignete sich im Skigebiet Gerlosstein in der Zillertal-Arena.

Die beiden seien gegen 2.45 Uhr mit einem Motorschlitten auf dem Weg zu ihrer Unterkunft gewesen. Sie hätten versucht, einen Steilhang auf einer rot markierte Piste hinaufzufahren, berichtete die Polizei. Als das scheiterte, sei der Fahrer bergab gefahren und auf eine Rodelbahn geraten. Dort habe er die Kontrolle über das Gefährt verloren. Der Motorschlitten sei gegen einen Baum geprallt, habe sich überschlagen und die Männer seien in das Waldgelände geschleudert worden.

Einer von beiden habe es geschafft, einen Bekannten zu verständigen, der einen Pistenraupenfahrer alarmierte. Dieser fand die beiden Verunglückten und holte die Rettungskräfte. Die Männer hätten sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zugezogen, berichtete die Polizei. Erhebungen zum Unfallhergang sowie zum möglichen Fahrer des Motorschlittens seien im Gange, teilte die Polizei mit.