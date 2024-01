Nato-Länder kaufen bis zu 1000 Patriot-Raketen

Trump geht gegen Ausschluss von Vorwahl in Maine vor Gefällt mir Merken Teilen

Darf Donald Trump nach dem, was sich am 6. Januar 2021 am US-Kapitol zutrug, noch mal als Präsidentschaftskandidat antreten? Zwei Bundesstaaten haben die Frage mit Nein beantwortet - zumindest vorerst.