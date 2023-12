Naturschutz: Nabu zieht Bilanz zur Korkkampagne

Antritt von «Bündnis Sahra Wagenknecht» unklar Gefällt mir Merken Teilen

In wenigen Wochen will das «Bündnis Sahra Wagenknecht» eine neue Partei gründen - und im Laufe des Jahres am besten gleich bei mehreren Wahlen antreten. Doch die Hürden sind groß.