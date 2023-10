09.10.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Neuer Raketenalarm in Tel Aviv und Jerusalem

Erneut müssen die Menschen in mehreren Städten Israels sich in Sicherheit bringen. Sowohl in Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten wurde Raketenalarm ausgelöst. Noch gibt es keine Angaben zu Verletzten.