Neues Gehege für beschlagnahmte Tigerdame

Maßweiler (dpa) - Die bei einem privaten Besitzer in Tschechien beschlagnahmte weiße Tigerdame Charlota ist in ihrem neuen Zuhause in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Die exotische Katze habe vorsichtig das Terrain sondiert, sagte Betriebsleiter Florian Eiserlo von der Auffangstation Tierart in Maßweiler. Als der Schieber geöffnet wurde, prüfte das etwa einjährige Tier die Lage und wagte zunächst nicht den Schritt nach draußen.

«Charlota wird in einem natürlich gestalteten Gehege von mehr als 850 Quadratmeter untergebracht», sagte Eiserlo von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Das Gehege mit Steinen, Pflanzen und Klettermöglichkeiten biete gute Versteck- und Spielmöglichkeiten.

Videos im Internet hatten Ermittler in Tschechien 2022 auf die Spur des Halters gebracht. «Bei der Kontrolle wurden keine Dokumente gefunden und unzureichende Bedingungen für das Tier festgestellt», sagte Direktor Martin Krug vom tschechischen Zoo Hodonín, wo das Raubtier bis vor wenigen Tagen untergebracht war.

«Das größte Problem ist, dass sie nicht im Beisein der Eltern aufwächst», sagte Krug. Charlota sei sehr an Menschen gewöhnt. «Das Tier sollte andere Tiger und nicht den Menschen als Partner ansehen.»