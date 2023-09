Neues Kopftuchgesetz im Iran: Harte Strafen bei Verstößen

ICRC: Rechnen mit Tausenden Leichen unter Trümmern in Libyen Gefällt mir Merken Teilen

In den libyschen Überschwemmungsgebieten leiden die Menschen weiterhin. Es fehlt ihnen am Nötigsten, besonders an saueberen Wasser. Niemand kennt die genaue Zahl der Toten, doch sie ist immens.