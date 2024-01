Neugeborenes auf Schulgelände gefunden - Lebensgefahr

Bielefeld (dpa) - Die Polizei hat am Samstagmorgen ein Neugeborenes auf einem Schulgelände in Bielefeld gefunden. Es bestehe Lebensgefahr bei dem Kind, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Beamten begannen mit der Reanimation des Säuglings, die die Rettungskräfte kurz darauf fortführten. Das Baby kam in ein Krankenhaus. Das Polizeipräsidium in Bielefeld richtete eine Mordkommission ein.

Ein Spaziergänger hatte zuvor ein Tuch mit einer Nabelschnur an einer Straße im Stadtbezirk Brackwede gefunden und die Feuerwehr gerufen. Die Polizei suchte dann das Umfeld des Fundorts des Tuchs ab und entdeckte das Neugeborene. Hinweise zur Mutter gebe es bislang nicht, hieß es in der Mitteilung weiter. Wie alt das Kind genau ist, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.