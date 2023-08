Niederländischer Außenminister soll EU-Kommissar werden

Unwetter stoppt S-Bahnen - Verletzte auf Campingplatz Gefällt mir Merken Teilen

Ein Unwetter mit starkem Regen zieht vor allem über Bayern und Baden-Württemberg. In München bleibt am Morgen der S-Bahn-Verkehr teils unterbrochen, in anderen Regionen müssen Bahnstrecken gesperrt werden.