Niederländischer Zoll findet Kokain im Wert von Millionen

Rotterdam (dpa) - Niederländische Zollfahnder haben im Hafen von Rotterdam rund 500 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen hätten einen Verkaufswert von rund 37,5 Millionen Euro, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend in Rotterdam mit. Sie waren den Angaben zufolge in Taschen verpackt und in Fässern mit Marmelade versteckt. Das Kokain sei inzwischen vernichtet worden.

Der Container kam aus Kolumbien, die Fracht sollte an ein niederländisches Unternehmen geliefert werden. Das habe aber vermutlich nichts mit dem Drogenschmuggel zu tun, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Hafen von Rotterdam ist einer der Haupteinfuhrhafen für Kokain in Europa.