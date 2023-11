27.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Niederlande: Sondierer für Regierungsbildung tritt zurück

Der Sondierer Gom van Strien, vorgeschlagen von Geert Wilders, tritt nach Betrugsvorwürfen zurück, was die Regierungsbildung in den Niederlanden in eine ungewisse Phase bringt.