Nordkorea bezeichnet Raketentest als Warnsignal an die USA

Kruzifixe in Behörden? - Urteil zu Kreuzerlass erwartet

Seit 2018 muss in allen staatlichen Gebäuden in Bayern ein Kreuz hängen. Das sorgte für heftige Kritik, sogar von Kirchen. Nun will das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, ob der Erlass rechtens ist.