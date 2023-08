NRW-SPD macht Weg frei für ihre erste Doppelspitze

«Größte Nessie-Suche seit Jahrzehnten» beginnt Gefällt mir Merken Teilen

Lebt im Loch Ness wirklich ein Seeungeheuer? Dutzende Freiwillige haben sich am Samstag an 17 Beobachtungsposten rund um den See in den Highlands postiert und halten die Augen und Ohren auf.