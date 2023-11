Ökonomin: Aussetzen der Schuldenbremse erfordert Notlage

Zahl der Toten steigt nach Erdbeben auf den Philippinen Gefällt mir Merken Teilen

In Kaufhäusern stürzen Decken ein, Menschen schreien, in Restaurants werden Stühle und Tische hin und her geschüttelt: Schon wieder hat die Erde auf den Philippinen gebebt. Es gibt Tote und Verletzte.