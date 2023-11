Ofarim-Prozess: Davidstern war im Hotel nicht sichtbar

Israelischer Armeeeinsatz in Gazas größtem Krankenhaus Gefällt mir Merken Teilen

Israels Streitkräfte finden Berichten zufolge in der Schifa-Klinik in Gaza Waffen der Hamas. Unterdessen wächst die Kritik an dem militärischen Einsatz am größten Krankenhaus im Gazastreifen. Der Überblick.