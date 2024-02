Oldenburger Kohlkönig: Lindner tritt ab, Pistorius übernimmt

Unbekannter verschickt Paket mit Lichterkette per ICE Gefällt mir Merken Teilen

Ein herrenloses Paket reist per ICE in der Gepäckablage von Berlin in Richtung Hamburg. Ein Fahrgast alarmiert die Polizei. Sogar eine Sprengstoffhündin kommt zu Einsatz. Dann gibt es Entwarnung.