Palästinenser: Tausende Arbeiter zurück nach Gaza geschickt

Gaza (dpa) - Israel hat nach palästinensischen Angaben Tausende Arbeiter aus dem Gazastreifen zurück in das Gebiet am Mittelmeer geschickt. Israelische Behörden brachten sie mit Bussen an die Grenze, wie es aus palästinensischen Sicherheitsquellen hieß. Die Arbeiter überquerten demnach zu Fuß den Grenzübergang Kerem Schalom, der vor dem Krieg als Warenübergang diente.

Der Grenzübergang befindet sich im südlichen Gazastreifen, in der Nähe der ägyptischen Grenze. Die genaue Zahl der Arbeiter ist noch unklar, auch wo die Palästinenser zuvor festgehalten wurden. Die in Israel zuständige Behörde sowie das Militär äußerten sich auf Nachfrage zunächst nicht.

Am Donnerstagabend hatte das Sicherheitskabinett beschlossen, festsitzende Arbeiter in das abgeriegelte Gebiet zurückzuschicken. Es sollen auch keine Palästinenser von dort mehr zum Arbeiten nach Israel kommen dürfen, hieß es in einer Mitteilung.

Vor dem Großangriff von Terroristen der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober arbeiteten rund 18.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen in Israel. Viele waren in der Landwirtschaft oder auf dem Bau tätig. Israel wollte nach eigenen Angaben mit wirtschaftlichen Anreizen für Stabilität in dem Gebiet sorgen. Rund die Hälfte der Menschen im Gazastreifen sind laut palästinensischem Statistikbüro arbeitslos. Insgesamt leben rund 2,2 Millionen Menschen in dem Gebiet am Mittelmeer.