Papst empfängt Scholz zu Privataudienz

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Vatikan erstmals zu einer Privataudienz empfangen. Das Oberhaupt von weltweit mehr als 1,4 Milliarden Katholiken und der SPD-Politiker saßen im Apostolischen Palast zu einem etwa halbstündigen Gespräch zusammen. Zu den Themen gehörten nach Angaben des Kanzlers die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie der Umgang mit Migration.

Scholz berichtete anschließend von einem «wichtigen Gespräch in einer Zeit, in der es darauf kommt, dass wir mit klarem Blick in die Zukunft blicken und klare Grundsätze haben». Er fügte hinzu: «Für mich auch persönlich ein wichtiges, bedeutendes Gespräch.»

Die beiden tauschten auch Geschenke aus: Scholz überreichte dem Pontifex den offiziellen Ball der Fußball-Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfinden wird, und einen Porzellan-Bären mit dem Wappen der Bundesrepublik Deutschland.

Für den Kanzler war es die erste längere Begegnung mit dem 87 Jahre alten Pontifex. Die beiden hatten sich aber bereits Anfang vergangenen Jahres am Rande der Beisetzung des früheren deutschen Papstes Benedikt XVI. getroffen. Franziskus ist auch Staatsoberhaupt des Kirchenstaats in Rom.