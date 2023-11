13.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Peking fordert vor Xi-Biden-Treffen Zugeständnisse von USA

US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi planen in den kommenden Tagen ein Treffen am Rande des Apec-Gipfels. Im Vorfeld fordert Peking Zugeständnisse von Washington in einigen heiklen Punkten.