Polizei nimmt 14-Jährigen nach Tod eines Sechsjährigen fest

Pragsdorf (dpa) - Der Tatverdächtige im Fall des getöteten Sechsjährigen aus Pragsdorf bei Neubrandenburg ist in Untersuchungshaft gekommen. Das Amtsgericht Neubrandenburg habe den 14-Jährigen in Untersuchungshaft nehmen lassen, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Vorführung beim Haftrichter habe er auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben gemacht. Es gebe aber einen dringenden Tatverdacht.

Der Jugendliche sei der letzte Mensch gewesen, der das Opfer am 14. September lebend gesehen habe, und habe sich zudem bei Befragungen in Widersprüche verstrickt, gab die Polizei bekannt.

Außerdem habe die Untersuchung des in Tatortnähe gefundenen Messers ergeben, dass es sich um das Tatwerkzeug handelt. An der Klinge und dem Griff des Messers konnten laut Polizei Blutanhaftungen und Faserspuren des Opfers sowie DNA-Spuren festgestellt werden, die «mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem 14-Jährigen» zugeordnet werden können. Das Motiv sei noch unklar.

Das sechsjährige Opfer war am 14. September nicht zur vereinbarten Zeit vom Spielen in Pragsdorf nach Hause gekommen. Die Eltern meldeten ihn als vermisst. Abends wurde das Kind mit schwersten Stichverletzungen in der Hecke am Bolzplatz gefunden. Versuche, es wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Der Tatverdächtige war der Polizei bereits kurz nach der Gewalttat aufgefallen. Eine Durchsuchung in der Wohnung der Familie wegen der Tatwaffe hatte den Verdacht damals aber nicht untermauert.

Bürgermeister erleichtert

Bürgermeister Ralf Opitz hat sich erleichtert gezeigt. «Das ist erstmal eine Erleichterung für alle Bewohner, aber Fragen bleiben», sagte Opitz in Pragsdorf. Was gehe in einem Menschen vor, dass er einen Sechsjährigen töte?, fragte der Bürgermeister.