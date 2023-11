Prozess um «Doppelgängerinnen-Mord» soll im Januar beginnen

Tunnel-Drama: Immer wieder Rückschläge für die Retter Gefällt mir Merken Teilen

Schon mehrmals schien es so, als stünde die Rettung kurz bevor. Aber noch sitzen in Indien 41 Männer hinter Tonnen Geröll in einem Tunnel fest. Ein Experte erklärt, warum die Arbeiten so gefährlich sind.