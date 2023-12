04.12.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Putin: Gute Beziehungen zwischen Moskau und Berlin gesprengt

In seiner Rede zur Amtseinführung neuer Botschafter in Moskau kritisiert Kremlchef Putin die «Sabotage an Nord Stream» und gibt der Bundesregierung die Schuld an der aktuellen Eiszeit.