Rassismusdebatte: Finnische Regierung in Bedrängnis

Toter bei Attacke in Holland - Verdächtiger gefasst Gefällt mir Merken Teilen

Am Morgen richtet ein Besucher eines Diakonie-Zentrums in den Niederlanden ein Blutbad an. Ein Mitarbeiter stirbt, zwei werden verletzt. Das Motiv ist noch völlig offen, ein Verdächtiger wird gefasst.