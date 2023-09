Scholz beim Joggen gestürzt - Prellungen im Gesicht

Berlin/Wiesbaden (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist beim Joggen gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Deswegen sagte er seine Teilnahme am Wahlkampfauftakt der hessischen SPD und ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag ab. Nach Angaben einer Regierungssprecherin wird der Kanzler aber schon am Montag wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Der erste ist der St. Michael-Jahresempfang der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin, zu dem mehrere Kabinettsmitglieder erwartet werden.

Der Unfall soll sich am Samstag auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Die «Bild»-Zeitung berichtete unter Berufung auf einen Vertrauten, dass sein rechtes Auge stark geschwollen sei. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen. Er wird auch beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten.

Scholz rudert auch gerne

Scholz versucht sich zwei bis drei Mal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen, wie er auf seiner Internetseite als Bundestagsabgeordneter schreibt. Er rudert auch gerne, wenn sein dichter Terminkalender es zulässt. Mit seiner Frau Britta Ernst wandert er zudem im Urlaub und fährt gelegentlich auch mal Rad. Allerdings ist er ein Spätstarter, was Sport angeht. «In Schulzeiten habe ich Sport gehasst, heute jogge ich, so oft es geht.»

In der Sendung «Brigitte live» erzählte Scholz im Wahlkampf 2021, dass seine Ehefrau Britta Ernst ihn zum Laufen gebracht habe, als er etwa 40 Jahre alt war. «Sie meinte, ich muss mal was tun, das geht so nicht weiter.» Beim Joggen höre er keine Musik und trage auch keine Messgeräte für den Puls oder die Geschwindigkeit mit sich. «Ich denke eigentlich auch nicht viel über irgendwelche Sachen nach», sagte er. Er fühle sich aber «unglaublich gut» beim Laufen, es mache ihm einfach Spaß.

Dichter Terminkalender

Neben dem Empfang der Deutschen Bischofskonferenz steht am Montag auch das Sommerfest der SPD-Zeitung «vorwärts» auf dem Terminkalender des Kanzlers. Am Dienstag wird er bei der Internationalen Automobil-Ausstellung in München erwartet. Am Mittwoch redet er in der Haushaltsdebatte des Bundestag.