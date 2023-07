Sonne von früh bis spät: Heißes Wochenende in Deutschland

Offenbach (dpa) - Reichlich Sonnenschein und richtig heiße Temperaturen: Am Wochenende herrscht in Deutschland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Freibadwetter. Bei Höchstwerten von 28 bis 35 Grad am Samstag dürften schattige Plätzchen allerdings stark gefragt sein.

Sportliche Aktivitäten sollten angesichts von Hitze und Sonne in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden verlegt werden, rieten die Meteorologen am Freitag. Vereinzelt kann es am Samstag zu Hitzegewittern in den Bergen im Südwesten und am Alpenrand kommen.

Am Sonntag steigen die Temperaturen sogar noch weiter - vom Oberrhein bis in die östliche Mitte sind Höchstwerte bis 37 Grad möglich, die 30 Gad-Marke dürfte vielerorts geknackt werden. Abkühlung gibt es nur im höheren Bergland und bei Seewind an der Küste. Zunehmende Feuchte lässt zudem die Wärmebelastung deutlich ansteigen, warnte der DWD. In der Westhälfte Deutschlands drohen im Laufe des Sonntags lokal heftige Gewitter mit Unwetterpotential.

Die neue Woche beginnt am Montag im Süden und Osten mit Höchstwerten zwischen 30 und 35 Grad schwülheiß. Regional drohen unwetterartige Gewitter. Im Westen und Norden ist es mit Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad etwas kühler. Dort kann es zeitweise schauerartigen Regen oder einzelne Gewitter geben. Unwettergefahr besteht nach DWD-Angaben jedoch nicht.