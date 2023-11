Sozialbeiträge für Arbeitnehmer gestiegen

Esken und DGB: Schuldenbremse für 2023 und 2024 aussetzen Gefällt mir Merken Teilen

Die Haushaltspolitik des Bundes steht auf dem Prüfstand: Was geht noch, was geht nicht mehr nach dem Urteil aus Karlsruhe? In den Fokus der Debatte rückt die Schuldenbremse.