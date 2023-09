09.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Mehr als 290 Todesopfer bei Erdbeben in Marokko

In Marokko bebt die Erde. Auch in Großstädten wie Casablanca, Marrakesch und Agadir geraten Menschen in Panik. Die Behörden berichten von mehr als 290 Toten.