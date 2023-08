17.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Starkregen: Gestrichene Flüge und vollgelaufene Keller

Die Auswirkungen des Starkregens in Teilen Deutschlands haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Am Flughafen in Frankfurt konnten dutzende Flugzeuge nicht abheben.