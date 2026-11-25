Washington (dpa) - Der zum Tod verurteilte Attentäter Nidal Hasan will seine für den 3. Dezember geplante Hinrichtung im US-Bundesstaat Texas aufhalten. Hasan reichte am Dienstag (Ortszeit) einen Aussetzungsantrag beim Bezirksgericht in Kansas ein, wie aus dem Gerichtsdokument hervorgeht. Über den Antrag soll bei einer Anhörung am Mittwoch entschieden werden.

Der frühere Armeepsychiater verübte 2009 ein Massaker am Militärstützpunkt Fort Hood in Texas. Er tötete 13 Menschen und verletzte 32 weitere. Seine Hinrichtung soll genau dort am 3. Dezember von einem Erschießungskommando vollstreckt werden. Anders als zunächst von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth vorgeschlagen, soll sie aber doch nicht per Internet-Livestream übertragen werden.

Erste Militärhinrichtung seit 65 Jahren

Laut dem Gerichtsantrag beabsichtigt Hasan, eine Petition zur Prüfung seines Falles nach dem Habeas-Corpus-Verfahren vorzubereiten. Dabei handelt es sich um ein juristisches Prozedere, das die rechtlichen Umstände seiner Verurteilung prüft. Ein solches Verfahren könnte laut Militärrechtlern seine Hinrichtung erheblich hinauszögern.

Das Leid und der unermessliche Verlust durch Hasans Gewalt stünden außer Frage, erklärte Anna Arceneaux von der Bürgerrechtsorganisation ACLU, die Hasan vor Gericht zur Seite steht. Aber er müsse wie jeder Mensch, dem eine unumkehrbare Strafe drohe, die Möglichkeit haben, seinen Fall bundesgerichtlich überprüfen zu lassen, sagte sie.

Auch abseits der Livestream-Pläne hatte die Ankündigung seiner Hinrichtung in den USA für Aufsehen gesorgt: Es wäre laut dem Death Penalty Information Center die erste Militärhinrichtung in den USA seit 65 Jahren – und die erste Exekution durch ein Erschießungskommando des US-Militärs seit dem Zweiten Weltkrieg.