Tötung von zwei Obdachlosen - 17-Jähriger stellte sich

Wien (dpa) - Ein 17-Jähriger hat die Tötung von zwei Obdachlosen in Wien gestanden. Der Jugendliche habe sich im Beisein seines Anwalts am Montag bei einer Polizeiwache gestellt, bestätigte die Behörde am Dienstag einen Bericht der «Kronen Zeitung».

Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose im Juli und August 2023 waren ein 56- und ein 55-Jähriger getötet worden. Einen weiteren Angriff hatte eine 51-Jährige mit Verletzungen überlebt.

Zum Motiv gebe es noch keine Hinweise, hieß es. Details sollen auf einer Pressekonferenz am späten Vormittag veröffentlicht werden. Betreuungseinrichtungen für Obdachlose hatten auf die drei Bluttaten mit mehr Schlafplatzangeboten reagiert.